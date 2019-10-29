Джакарта, , 11:21 — REGNUM Вице-президент Индонезии Маруф Амин встретился с министром иностранных дел Марокко Насера Бурита в офисе вице-президента в Джакарте, сообщает Kompas.

Во время встречи стороны обсудили распространение умеренного ислама по всему миру.

По словам главы МИД Марокко, распространение умеренного ислама важно для противодействия радикальному исламу.

«С вице-президентом мы обсудили, как Марокко и Индонезия могут содействовать умеренному исламу во всем мире, а также предотвращать распространение радикализма», — отметил Насер Бурита.

Стороны также подняли тему 60-й годовщины установления дипломатических отношений между Марокко и Индонезией, выразив готовность расширять двустороннее сотрудничество в экономической и политической областях.

«В связи с этим в следующем году состоится повторный визит. И мы увеличим количество стипендий для индонезийских студентов, желающих обучаться в Марокко», — продолжил глава МИД Марокко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее главы МИД Индонезии и Марокко подписали соглашения в области борьбы с терроризмом.

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