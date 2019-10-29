Сринагар, Индия, , 13:51 — REGNUM Генеральный секретарь оппозиционной партии «Индийский национальный конгресс» (ИНК) Приянка Ганди усомнились в патриотизме правящей «Бхаратия джаната парти» (БДП) во главе с премьер-министром Нарендрой Моди. Об этом 29 октября сообщило индийское новостное издание «Патрика».

В своём аккаунте в Twitter Приянка Ганди подчеркнула: «У правящей БДП очень интересные взгляды на патриотизм и национализм». По словам оппозиционера, сначала «Бхаратия джаната парти» запрещает оппозиционным лидерам въезд в Кашмир, а затем собственноручно доставляет европейских политиков в регион, позволяя им вмешиваться во внутренние дела Индии.

Напомним, что 29 октября делегация Европейского союза отправилась в индийский Джамму и Кашмир с целью провести оценку ситуации в регионе. Ранее, 25 августа, группу оппозиционных политиков во главе с лидером ИНК Рахулом Ганди не допустили в Кашмир «по соображениям безопасности». Напомним, что 5 августа 2019 года правительство Индии объявило об отмене статьи 370 Конституции Индии и ликвидации особого статуса штата Джамму и Кашмир с целью окончательной интеграции региона в государственную систему страны. Для обеспечения безопасности на северо-западе Индии министерство внутренних дел южноазиатского государства распорядилось ограничить свободу собраний в регионе, а также частично заблокировало доступ местного населения к телефонной связи и сети Интернет.