Нью-Дели, , 13:44 — REGNUM Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что связи Индии и Саудовской Аравии находятся в процессе эволюции из отношений «покупатель-продавец» в «настоящее стратегическое партнерство». Об этом 29 октября сообщило индийское новостное издание «NDTV Khabar» со ссылкой на заявление индийского лидера в ходе его визита в Саудовскую Аравию.

В своей речи Нарендра Моди подчеркнул, что в рамках «углубленного стратегического партнёрства» Саудовская Аравия намерена инвестировать в различные проекты нефтегазового сектора Индии. Индийский лидер также отметил особую важность стабильности цен на энергоносители для роста мировой экономики и поблагодарил руководство Саудовской Аравии, которая является «самым важным и надёжным источником ресурсов для удовлетворения энергетических потребностей Индии».

В настоящее время Нарендра Моди находится с официальным визитом в Саудовской Аравии, где индийский лидер проведёт переговоры с высшим руководством королевства. Это второй визит Нарендры Моди в Саудовскую Аравию в качестве премьер-министра Индии.