Киев, , 11:12 — REGNUM Кремль настаивает, чтобы Киев выполнил политическую часть минских соглашений, в частности принятия закона об особом статусе Донбасса и проведения местных выборов, что раскалывает украинское общество. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявил политолог, директор Центра военно-правовых исследованийАлександр Мусиенко.

«Россия нас постоянно провоцирует на политические дискуссии, а политическая часть больше всего раскалывает. А мы должны сказать: «Давайте начнем с безопасности и гуманитарно-социальной», что не раскалывает. Если вы спросите людей: «Вы за прекращение огня? Вы за перемирие?» Большинство бы ответили «да», — сказал Мусиенко.

По его словам, предложения Кремля провести весной выборы в Донбассе и принять закон об особом статусе региона «сейчас не воспринимаются» украинским обществом.

«Должна быть нормальная стратегия малых шагов. Кстати, её нам предлагали американцы и не только», — рассказал Мусиенко.

Он напомнил, что в районе Станицы Луганской (Луганщина) прошло разведение войск, поскольку семь дней не было обстрелов украинских позиций.

«Россия вместо того, чтобы сказать, что разведению сил мешают постоянные обстрелы украинских позиций, перекладывают вину на украинских националистов, обвиняя украинскую власть», — отметил Мусиенко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что «формула Штайнмайера» была официально согласована с украинскими властями, в частности, министерством иностранных дел на встрече советников лидеров стран нормандского формата 2 сентября в Берлине. Согласие Киева провести местные выборы в Донбассе без предварительной демилитаризации региона и реализации украинской гуманитарной политики привело к массовым протестам в Киеве и других городах под лозунгом «Нет капитуляции».