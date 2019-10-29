Ярославль, , 11:12 — REGNUM Правительство Ярославской области сделает вклад в федеральный «Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства» в размере 263,9 млн рублей за счет сокращения средств, предусмотренных в бюджете области на программу «Развитие здравоохранение». Об этом стало известно на заседании областной думы 29 октября, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ярославская областная дума

Как ранее сообщало ИА REGNUM, губернатор внес в думу закон, предполагающий взнос региона в фонд помощи обманутым дольщикам. На заседании думы депутат Александр Воробьев сообщил, что деньги перераспределяются из программы «Развитие здравоохранения» и спросил, какие именно расходы власти планируют сократить.

Заместитель директора департамента финансов Ярославской области Алексей Долгов подтвердил перераспределение денег.

«Очевидно, что уменьшаются средства программы развития здравоохранения. Ранее планировалось направить эти средства на закупку оборудования. Однако в связи с невозможностью проведения аукционов на закупку оборудования, потребность в этих средствах на 2019 год отпадает и они будут перенесены на фонд обманутым дольщикам», — сообщил Алексей Долгов.

Долгов сообщил, что и без этих средств денег на медицину в регионе хватает. За счет нацпроектов и средств областного бюджета на приобретение оборудования в 2019 году будет потрачено более 600 млн рублей.

«Мы только что на слушаниях говорили, что у нас масса проблем в медицине, в том числе и связанных с оборудованием», — сказал депутат Александр Воробьев.

Замдиректор департамента финансов Алексей Долгов пояснил, что деньги, на которые планировалось купить оборудование, появились в бюджете за счет «дополнительных источников поступления от налогов, от разовых платежей от налогоплательщиков, которые по просьбе правительства регистрируются на территории области и выплачивают дополнительные налоги».

По данным корреспондента ИА REGNUM, речь идет о выплатах налога от руководителя компании «Р-Фарм» Алексея Репика. Как сообщают источники ИА REGNUM, оборудование планировалось купить именно у структур Репика.

«Почему не состоялось? Ну не смогли провести эти аукционы», — сказал Алексей Долгов.

Какое именно оборудование планировалось купить на 263,9 млн рублей, представители правительства депутатам так и не рассказали. Также не объяснили на заседании думы, как будут потрачены деньги, направленные в фонд помощи обманутым дольщикам, какие конкретные проблемы будут решены. Впрочем, депутаты и так проголосовали за внесение изменений в бюджет.

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