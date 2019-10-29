Москва, , 11:08 — REGNUM Законопроект о ГИС жилищно-коммунального хозяйства правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 29 октября.

Предлагается передать Минстрою функцию заказчика государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ).

Предполагается, что это министерство будет аккумулировать актуальную информацию о состоянии сферы жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

«Законопроект позволит Минстрою России более полно и всесторонне организовать процесс рассмотрения обращений граждан и организаций, благодаря наличию всей необходимой информации в данной сфере», — отмечают авторы.

Сейчас заказчиком ГИС ЖКХ определено Минсвязи.