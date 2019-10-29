Санкт-Петербург, , 11:08 — REGNUM Счетная палата зафиксировала снижение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ. В 2020 году их уровень также не вырастет. Об этом сообщил 29 октября председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин, передает корреспондент ИА REGNUM.

Кудрин напомнил, что президент Владимир Путин поручил при формировании национальных проектов не снижать уровень финансирования по трансфертам на выравнивание бюджетной обеспеченности регионов.

После фиксации снижения Кудрин доложил об этом Путину. «Чуть-чуть подправил Минфин за счет иных трансфертов уровень дотаций, но если посмотрим на трехлетку вперед, то на 2020 год трансферты на выравнивание не падают, но и не растут», — сказал Кудрин.

При этом трансферты на национальные проекты выросли на 136 млрд рублей, достигнув примерно 730 млрд рублей к этому моменту, однако они представляют собой ресурсы, более привязанные к конкретным целям, что «связывает руки» губернаторам.

«Получается, что в субъекты приходит больше ресурсов «связанных», а дотации на выравнивание, которые должны тоже расти и индексироваться, не растут», — заключил Алексей Кудрин.

«Когда губернаторы становятся менее гибкими и больше обязательств у них становится, это менее эффективно зачастую», — добавил он.