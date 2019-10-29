Киев, , 11:05 — REGNUM Политолог, директор Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко призвал президента Украины Владимира Зеленского не слушать советы Кремля в отношении членов «Нацкорпуса» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые расположились в Золотом. Об этом Мусиенко заявил в эфире одного из украинских телеканалов.

Он напомнил, что в 2014 году четвертый президент Украины Виктор Янукович был вынужден бежать из страны.

«Они провоцируют украинского президента. Я очень хорошо помню, как во времена майдана Путин делал подобные обращения к Януковичу: «Вы продемонстрируйте, что вы — президент. Совершите действия. Покажите, что у вас есть власть и сила». Чем это завершилось? Стрельбой в Киеве и побегом Януковича. Ничем хорошим для Януковича советы Путина не завершились. Поэтому сейчас господину президенту Зеленскому не нужно это слушать», — сказал Мусиенко, комментируя желание пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, чтобы Зеленский «заставил вот эти подразделения выполнять собственные приказы».

Он сообщил, что «Россия хочет спровоцировать, чтобы в Золотом или в Киеве произошла какая-то потасовка между националистами, волонтерами, добровольцами и это переросло во внутреннее противостояние».

Как сообщало ИА REGNUM, 28 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле внимательно следили за визитом президента Зеленского в Золотое. По его словам, дискуссия главы украинского государства «выявила те проблемы, которые есть, и показала первоисточник этих проблем». Он выразил надежду на то, что Зеленский «заставит вот эти подразделения выполнять собственные приказы». После этого можно будет говорить о подготовке к разведению сил, что, в свою очередь, является важной составной частью подготовки к проведению встречи нормандской четверки.