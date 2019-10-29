Тбилиси, , 11:05 — REGNUM По инициативе независимых депутатов парламента Эки Беселия и Звиада Квачантирадзе в парламенте состоится закрытая встреча с председателем Государственной комиссии по делимитации и демаркации Грузии Лашей Дарсалия. Об этом 29 октября сообщает Первый канал Грузинского телевидения.

Монастырский комплекс Давид Гареджи © ИА REGNUM

Депутатам будет представлена информация о работе комиссии по делимитации и демаркации госграницы, в частности, по вопросам монастырского комплекса Давид-Гареджи. Независимый депутат Эка Беселия заявила, что депутаты придают серьезное значение слушанию в закрытом формате, во время которого есть возможность получить больше информации о монастыре Давид-Гареджи. «Среди прочего мы хотим поговорить о монастырях Чичхитури и Удабно, так как вы знаете, что есть ограничение свободного входа не для только туристов, но и верующих прихожан и представителей духовенства», — добавила Беселия.

Как известно, монастырский комплекс Давид Гареджи раскинулся на территории двух стран — Грузии и Азербайджана, и часть границы, которая делит этот комплекс на две части, до сих пор остается несогласованной. Ситуация обострилась после первого официального визита в Баку новоизбранного президента Грузии Саломе Зурабишвили, которая на встрече с азербайджанским коллегой поставила вопрос о необходимости завершения делимитации границ. После этого Азербайджан ограничил доступ грузинских священников в монастыри комплекса. Представители грузинского духовенства прямо обвинили президента в неосторожных заявлениях, результатом которых, по их мнению, и стали принятые Азербайджаном меры.

9 октября премьер-министр Грузии Георгий Гахариясовершил свой первый официальный визит в Баку, после которого заявил, что с Азербайджаном достигнута договоренность о Давид Гареджи. Согласно договоренности сторон, с 11 октября грузинским священникам должен быть открыт доступ на территорию комплекса. Однако грузинские СМИ распространили 11 октября информацию о том, что доступ грузинским священникам в находящиеся на территории Азербайджана монастыри комплекса Давид Гареджи остается частично ограниченным.

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