Вильнюс, , 11:05 — REGNUM Бронетехника и батальоны армии США переброшены в Литву для защиты страны от нападения. Данное заявление сделал литовский президент Гитанас Науседа 29 октября в эфире радиостанции Ziniu radijas.

«Единственная цель размещения войск и техники НАТО — обеспечение безопасности жителей страны от возможных интервенций», — заявил литовский лидер.

Он также подчеркнул, что Литва не будет проявлять агрессии к соседям.

Напомним, около 500 военнослужащих армии США, а также 30 танков и 25 единиц бронетехники были переброшены в Литву в октябре. Они были дислоцированы на полигоне в Пабраде в 15 километрах от белорусской границы.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал это «смешным» из-за малых размеров переброшенных сил по сравнению с белорусской армией. Но он также отметил беспрецедентность поступка, на который Белоруссией будет дан ответ.