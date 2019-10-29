Киев, , 10:57 — REGNUM Глава украинской компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев призвал парламент Украины принять проект закона 2239−1, который позволяет передать «европейским партнерам» 49% акций компании «Оператор газотранспортной системы Украины». Об этом Коболев написал 29 октября в своём аккаунте Facebook по итогам трехсторонних (Украина-Россия-Евросоюз) газовых переговоров в Брюсселе.

При этом Коболев не гарантирует, что ЕС заблокирует строительство «Северного потока-2», если Украина отдаст европейским партнерам часть прибыли от транзита российского газа.

«…очень важно понимать перед голосованием за проект закона 2239−1: сохраненные окна для привлечения партнера в капитал оператора ГТС — наш весомый аргумент против «СП2». Мы не можем проиграть конкурентную борьбу за европейских партнеров с «Газпромом». Даже на уровне деклараций», — отметил Коболев.

Он сообщил, что в двустороннем формате переговоров Кремль поднимал перед ЕС вопрос предоставления Данией разрешений на строительство «Северного потока-2». По словам Коболева, Москва выразила готовность «делиться» доходами от транзита газа с европейскими компаниями.

«Но, как мне сообщили источники из ЕК, среди аргументов «Газпрома» был один интересный тезис: «Наш проект (то есть «СП2»), не только сугубо коммерческий, но и вполне проевропейский, поскольку в нем есть европейские компании-партнеры. Мы готовы делиться доходами от транспортировки газа с вами», — рассказал Коболев.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 октября в Брюсселе состоялся очередной раунд трехсторонних переговоров между делегациями Украины, России и ЕС относительно условий транзита российского газа по украинской ГТС в 2020 году. Замглавы Еврокомиссии по Энергосоюзу Марош Шефчович выразил разочарование итогами переговоров. По его словам, российская делегация показала неготовность идти на уступки. При этом он заметил, что Киев готов к дискуссии по «пакетному» решению газового вопроса, включая прямые закупки российского газа и мировое соглашение по судебному спору.