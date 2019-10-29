Киев, 29 октября 2019, 10:57 — REGNUM Глава украинской компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев призвал парламент Украины принять проект закона 2239−1, который позволяет передать «европейским партнерам» 49% акций компании «Оператор газотранспортной системы Украины». Об этом Коболев написал 29 октября в своём аккаунте Facebook по итогам трехсторонних (Украина-Россия-Евросоюз) газовых переговоров в Брюсселе.
При этом Коболев не гарантирует, что ЕС заблокирует строительство «Северного потока-2», если Украина отдаст европейским партнерам часть прибыли от транзита российского газа.
Он сообщил, что в двустороннем формате переговоров Кремль поднимал перед ЕС вопрос предоставления Данией разрешений на строительство «Северного потока-2». По словам Коболева, Москва выразила готовность «делиться» доходами от транзита газа с европейскими компаниями.
Как сообщало ИА REGNUM, 28 октября в Брюсселе состоялся очередной раунд трехсторонних переговоров между делегациями Украины, России и ЕС относительно условий транзита российского газа по украинской ГТС в 2020 году. Замглавы Еврокомиссии по Энергосоюзу Марош Шефчович выразил разочарование итогами переговоров. По его словам, российская делегация показала неготовность идти на уступки. При этом он заметил, что Киев готов к дискуссии по «пакетному» решению газового вопроса, включая прямые закупки российского газа и мировое соглашение по судебному спору.