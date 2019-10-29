Москва, , 10:55 — REGNUM В Госдуме открылась выставка «Путь созидателя. К 90-летию Е. М. Примакова», передает корреспондент ИА REGNUM 29 октября. Выставка будет работать до конца недели.

Экспозиция организована Государственной думой совместно с Государственным центральным музеем современной истории России.

На выставке представлены личные вещи Примакова, в том числе портфель, который был с Примаковым 24 марта 1999 года во время знаменитого «разворота над Атлантикой», а также ручка, удостоверения, таблички с должностями, а также множество документов и фотографий.

На выставке также представлен примус, подаренный Примакову президентом РФ Владимиром Путиным.

Отдельный раздел выставки посвящён фотоработам самого политика на Ближнем Востоке.