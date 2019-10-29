29 Октября
11:04
11:01
Медведев и президент Кубы обсудят вопросы сотрудничества
Медведев и Бермудес обсудят договорённости, достигнутые по итогам визита председателя правительства РФ на Кубу в начале октября 2019 года. В частности, будут рассмотрены вопросы сотрудничества в таких сферах, как торговля, инвестиции, энергетика, промышленность, сельское хозяйство и другие.
10:56
Путин проведёт переговоры с президентом Кубы 29 октября
Президент России Владимир Путин проведёт переговоры с президентом Республики Куба Мигелем Диас-Канелем Бермудесом 29 октября, сообщается на сайте Кремля. Главы двух государств обсудят перспективы развития российско-кубинских отношений в различных сферах. Кроме того, на повестке дня встречи Путина и Бермудеса — вопросы, касающиеся международной обстановки.