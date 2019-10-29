Медведев и Бермудес обсудят договорённости, достигнутые по итогам визита председателя правительства РФ на Кубу в начале октября 2019 года. В частности, будут рассмотрены вопросы сотрудничества в таких сферах, как торговля, инвестиции, энергетика, промышленность, сельское хозяйство и другие.