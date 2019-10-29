Санкт-Петербург, , 10:59 — REGNUM Лишь 11% субъектов РФ считают, что смогут ввести в строй новое жилье в объемах, предусмотренных национальными проектами к 2024 году. Об этом сообщил 29 октября председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин на «Форуме стратегов» в Петербурге, передает корреспондент ИА REGNUM.

Кудрин заявил, что в мае 2019 года Счетная палата исследовала положение регионов по выполнению нацпроекта «Жилье и городская среда» — о строительстве новых квартир и улучшении жилищных условий населения.

«11% регионов ответили Счетной палате, что считают возможным достижение [показателей] проектов по строительству жилья. Только 11%. 15% считают достижение установленных показателей недостижимым ни при каких обстоятельствах. Но когда я был на совете по стратегическому развитию у президента, они не хотели, чтобы это произносилось вслух. Потому что все понимают, что они подписались и должны теперь работать в этом направлении», — объяснил Кудрин.

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По его словам, 38% регионов по результатам исследования отметили риски достижения показателей нацпроекта, но готовы выполнять их при определенных «достройках» и финансовом обеспечении.

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