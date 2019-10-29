Манила, , 10:54 — REGNUM Власти Филиппин и Малайзии назвали смерть лидера ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу Бакара аль-Багдади серьезным ударом по террористической организации, но влияние его учения слишком сильное, сообщает Sindonews.

Министр обороны Филиппин Дельфин Лоренцана заявил, что идеология, заложенная в террористической организации, слишком сильная. Поэтому, даже если Абу Бвар аль-Багдади убит, идеология выживет, и не исключено, что она станет сильнее.

«Это удар по организации, которая считает Багдади лидером. Но это лишь временная неудача, учитывая её глубину и охват во всем мире. Кто-то займет его место», — заявил министр.

Между тем, глава малайзийского агентства по борьбе с терроризмом Айоб Хан Мидин Питчая заявил, что реальную озабоченность вызывает не фигура, а влияние учения.

«Это хорошая новость, но смерть Багдади будет иметь влияние здесь, потому что главной проблемой остается распространение идеологии», — отметил глава малайзийского агентства по борьбе с терроризмом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава национального контртеррористического агентства Индонезии Сухарди Алиус заявил, что события на Ближнем Востоке могут повлиять на внутреннюю ситуацию в Индонезии.

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