Горно-Алтайск, , 10:50 — REGNUM Правительство Республики Алтай и Всемирный фонд дикой природы (WWF) в России подписали соглашение о сотрудничестве. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона, стороны будут работать совместно в области охраны дикой природы, мониторинга состояния биоразнообразия, в том числе редких и охраняемых видов, развития экологически ориентированного предпринимательства, а также формирования экологического сознания местных жителей.

В частности, согласно дорожной карте планируется создание межведомственной группы по борьбе с браконьерством и общественной бригады из местных жителей. Будут восстанавливаться кедровые насаждения на местах гарей и ветровалов, проводиться рейды в местах обитания снежного барса и аргали.«В регионе запланировано проведение учета флаговых редких видов — алтайского горного барана и снежного барса, вовлечение экспертов на региональном, национальном и международном уровне», — отметили в правительстве.

Чиновники и сотрудники фонда согласовали также совместную работу по развитию экопросвещения в области пропаганды сохранения редких видов.«Совместно с Правительством региона, государственными, общественными организациями и местными жителями фонд реализует природоохранные проекты. Мы сохраняем редкие видов животных и растений, леса, уязвимые ландшафты и развиваем местные сообщества, оказываем финансовую, ресурсную и консультативную помощь», —заявила директор природоохранных программ WWF Виктория Элиас.

Читайте также:

На Алтае выросла численность снежных барсов

На Алтае пересчитают краснокнижных аргали