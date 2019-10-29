Москва, , 10:45 — REGNUM Заложенные Евгением Примаковым принципы внешней политики стали основой для всех редакций Концепции внешней политики России. Об этом в программе «Время» на «Первом канале» заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

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«Эти принципы означают, прежде всего, твёрдое отстаивание национальных интересов, но без того, чтобы впадать в конфронтацию, прагматизм, многовекторность, которая предполагает готовность сотрудничать с любой страной любой части мира, если есть встречная готовность делать это на основе взаимного уважения, равноправия и поиска баланса интересов», — пояснил глава российского внешнеполитического ведомства.

Министр отметил, что опора на эти принципы позволяет достичь результата, отвечающего интересам государства, страны и народа.

Напомним, выдающийся государственный деятель Евгений Максимович Примаков скончался 26 июня в Москве на 86-м году жизни.

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