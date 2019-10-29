Багдад, , 10:51 — REGNUM Авторитетный шиитский религиозный деятель Ирака Муктада ас-Садр призвал к проведению досрочных парламентских выборов в стране, об этом 29 октября сообщает Kurdistan.ru.

Заявление последовало на фоне продолжающихся акций протеста. Духовный лидер призвал премьер-министра страны Адиля Абдул-Махди провести досрочные выборы под контролем ООН.

«Должны быть внесены поправки в закон о выборах, а также должны быть осуществлены перестановки в избирательной комиссии», — добавил ас-Садр.

Как передавало ИА REGNUM, с начала октября 2019 года в Ираке продолжаются акции протеста. Население недовольно высокой безработицей и коррумпированностью чиновников. В ходе столкновений погибли несколько сотен человек.

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