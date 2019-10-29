Сунжа, Ингушетия, , 10:40 — REGNUM Новым главой Сунженского района Ингушетии вновь стал Магомет Дзейтов. Накануне, 28 октября, депутаты райсовета переизбрали его на новый срок, сообщили в пресс-службе районной администрации.

За кандидатуру Дзейтова народные избранники проголосовали единогласно. Напомним, в должности руководителя самого крупного района Ингушетии он работает с сентября 2018 года.

Его предшественник на этом посту — Исса Хашагульгов добровольно сложил с себя обязанности. Его уход многие связали с событиями вокруг пограничного вопроса между Чечней и Ингушетией.

Магомету Дзейтову 63 года, он пришел на работу в администарцию района с должности руководителя Сунженского лесопожарного центра.