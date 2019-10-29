Брюссель, , 10:40 — REGNUM Трёхсторонние переговоры по транзиту российского газа через территорию Украины не принесли конкретных результатов, заявил вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович на брифинге по итогам переговоров, сообщило 29 октября информационное агентство УНИАН.

«Мы максимизируем контакты на уровне государств, сначала на двухсторонней основе: между компаниями, министерствами и администрациями», — рассказал чиновник.

Он также отметил, что российская и украинская стороны согласились провести встречи с участием экспертов, на которых будут уточнены некоторые технические вопросы.

Шевчович добавил, что такая встреча пойдёт в ноябре 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Шефчович выразил разочарование результатами переговоров России, ЕС и Украины. По его мнению, при наличии политической воли, переговоры могли иметь более существенный результат.

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