Санкт-Петербург, , 10:35 — REGNUM Лишь 1% участников «Форума стратегов», проходящего в Петербурге, считают региональные показатели национальных проектов достижимыми на данный момент. Голосование провели на пленарном заседании при участии председателя Счетной палаты Алексея Кудрина, чиновников, бизнесменов и экспертов, передает 29 октября корреспондент ИА REGNUM.

Реализуемость региональных KPI по нацпроектам стала одной из основных тем форума в 2019 году. По результатам голосования только 1% присутствующих поддержал вариант ответа: «Да, все показатели достижимы».

При этом четверть — 24% — выбрали вариант ответа «Нет, потому что поставлены недостижимые показатели». Остальные согласились, что цели могут быть достигнуты, но при существенных изменениях.

Так, относительное большинство в 49% полагает, что показатели могут быть достигнуты «при существенном изменении системы управления национальных проектов», подразумевая, в частности, более гибкие условия для губернаторов и регионов в управлении средствами.

Еще 26% участников форума убеждены, что показателей можно достичь только при существенном увеличении финансирования.

Читайте развитие сюжета: Кудрин: Соглашения по нацпроектам подписываются «добровольно-принудительно»