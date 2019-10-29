Тбилиси, , 10:28 — REGNUM Премьер-министр Грузии Георгий Гахария встретился с заместителем генерального секретаря ООН по вопросам политике и мира Розмари ДиКарло. Об этом 28 октября сообщает пресс-служба главы грузинского правительства.

На встрече была подчеркнута роль ООН, как сопредседателя Женевских международных дискуссий по мирному урегулированию конфликта, в разрешении вопроса об «оккупированных территориях» (т.е. территориях признанных Российской Федерацией республик Абхазии и Южной Осетии). Стороны обсудили ситуацию «вдоль линии оккупации», в том числе ограничение передвижения в Ахалгори, строительство ограждений из колючей проволоки и задержания граждан.

Премьер-министр выразил надежду, что ООН активно будет использовать располагаемые организацией инструменты для «предотвращения провокаций и деэскалации ситуации».