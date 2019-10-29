Пекин, , 10:28 — REGNUM Председатель КНР Си Цзиньпин направил королю Камбоджи Нородому Сиамони поздравительную телеграмму по случаю 15-летия со дня его коронации, сообщает 29 октября агентство Синьхуа.

В своей телеграмме Си отметил, что Сиамони как король сделал огромный вклад в поддержание национального единства и развития страны, а также завоевал глубокую любовь и уважение камбоджийского народа.

С момента, когда Китай и Камбоджа заключили дипломатические отношения более 60 лет назад, народы двух стран всегда проявляли дружественность друг к другу и в горе, и в радости. Си также выразил надежду на дальнейшее укрепление двусторонних отношений, а также дружеских отношений между народами двух стран.

Напомним, что Нородом Сиамони является 63-м королем Камбоджи. Его коронация прошла 29 октября 2004 года. Он является бывшим представителей Камбоджи в ЮНЕСКО.