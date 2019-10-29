Куньмин, Китай, , 10:21 — REGNUM Китайская авиакомпания Ruili Airlines запустила прямой авиарейс между городом Янгон в Мьянме и Дэхун-Дай-Качинским автономным округом в провинции Юньнань на юго-западе Китая, сообщает агентство Синьхуа.

Ruili Airlines будет обеспечивать четыре рейса в неделю по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям самолетами Boeing 737 вместимостью до 144 пассажиров. Новый маршрут стал уже вторым для авиакомпании, который соединяет города Мьянмы и Поднебесной после рейса Манши в китайской Юньнани и Мандалаем — вторым по величине городом Мьянмы.

Авиакомпания Ruili Airlines начала действовать в 2014 году и к постепенно доросла до 20 самолетов в ее воздушном флоте. С появлением нового маршрута Международный аэропорт Янгона буде иметь 34 международных маршрута, сотрудничество с 36 международными авиакомпаниями. Пассажирооборот аэропорта достиг 6 млн пассажиров в 2018 году.

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