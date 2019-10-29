Эр-Рияд, , 10:25 — REGNUM Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бин Салман провел переговоры со своим коллегой из США Риком Перри, об этом 29 октября сообщает агентство SPA.

Предметом переговоров была безопасность поставок энергоносителей в глобальном масштабе.

В ходе консультаций была рассмотрена роль стран — членов ОПЕК и других нефтедобывающих государств, а также сложная ситуация в Персидском заливе, служащая источником нестабильности в нефтедобывающем секторе.

Как передавало ИА REGNUM, 14 сентября десять дронов совершили налет на НПЗ Саудовской Аравии, нанеся существенный ущерб отрасли. Соединенные Штаты поспешили обвинить в инциденте Иран.

Читайте ранее в этом сюжете: Причастность Ирана к атакам на НПЗ Саудовской Аравии не доказана — Путин