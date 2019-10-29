Токио, , 10:23 — REGNUM Новую дату посещения Курильских островов Кунашир и Итуруп туристами из Японии назвал глава японского МИД Тосимицу Мотэги.

По словам министра иностранных дел страны, поездка запланирована на 30 ноября. Всего в ней примут участие более 40 человек.

«Мы хотели бы, чтобы эта поездка была связана с решением проблемы северных территорий (так в Японии называют южные Курильские острова)», — заявил Мотэги на пресс-конференции.

Он также отметил, что в дальнейшем планируется наладить полномасштабные туры в данный район.

Ранее планировалось, что первая группа японских туристов прибудет на Курильские острова 11 октября. Потом эту поезду отложили по инициативе российского МИД.

Как сообщало ИА REGNUM, Курильские острова принадлежат России по итогам Второй мировой войны, в которую Япония вступила на стороне гитлеровской Германии. Токио не признает потерю островов и называет часть архипелага своими «северными территориями».

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