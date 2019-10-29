Вашингтон, , 09:53 — REGNUM Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд поздравил президента США Дональда Трампа с ликвидацией главаря террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади. Как сообщает пресс-служба Белого дома, поздравления с успешным завершением миссии Соединённых Штатов по «свершению правосудия» над основателем и главарём ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) наследный принц озвучил в ходе телефонного разговора с американским лидером, который состоялся накануне, 28 октября.

Читайте также: США ликвидировали лидера ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) аль-Багдади — СМИ

В свою очередь глава Белого дома выразил благодарность Аль Сауду «за продолжающееся прочное партнёрство Саудовской Аравии с Соединёнными Штатами». Также отмечается, что стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и двусторонние вопросы.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным источников в Пентагоне, главарь ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади был ликвидирован в сирийской провинции Идлиб, большую часть которой контролируют различные террористические группировки, находящиеся под контролем турецких спецслужб. О ликвидации аль--Багдади президент США Дональд Трамп заявил 27 октября.

Также по теме: В Кремле отреагировали на сообщение о смерти аль-Багдади

По словам Трампа, главарь террористов во время штурма его дома американским спецназом «Дельта» привёл в действие пояс смертника, и «от него мало что осталось», но тем не менее американские спецназовцы сделали некие идентификационные тесты прямо на месте и убедились, что это был действительно номинальный главарь ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Читайте ранее в этом сюжете: Тело аль-Багдади сбросили в море