Париж, , 09:53 — REGNUM Согласно опросу французского исследовательского института Odoxa, популярность президента Франции Эммануэля Макрона снижается, сообщает Le Courrier de l'Ouest.

По данным исследования, исполнительная власть в октябре по-прежнему тонет: двое французов из трех (65%) считают Эммануэля Макрона плохим президентом, и только 35% — хорошим.

Издание также отмечает, что бывший президент Франции Николя Саркози остается любимой политической фигурой жителей страны среди отставных политиков.

Согласно исследованию, для большинства жителей Франции движение «желтые жилеты» временно остановлено, но оно может возобновиться в любое время. Это движение воспринимается 59% опрошенных как позитивное, но для 72% оно негативно сказывает на экономике страны и для 78% — на имидже Франции за рубежом.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно опросу института общественного мнения Франции, опубликованному в сентябре 2019 года, около 55% жителей страны говорят, что глава государства «хорошо защищает интересы Франции за рубежом».

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