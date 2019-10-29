Тирана, , 09:56 — REGNUM 28 октября президент Албании Илир Мета провел встречу с главой победившей на выборах 6 октября в Косово партии «Движение за самоопределение» Альбином Курти.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, на своей странице Мета рассказал, что в ходе встречи он поздравил Курти с удачными результатами на выборах:

«Желаю Косово успешного продвижения по пути формирования демократических институтов, стать позитивным примером для всего региона», — заявил албанский политик.

Напомним, днем ранее Курти встретился с премьер-министром Албании Эди Рамой.

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