Москва, , 09:48 — REGNUM В интервью спецпредставителя США по Венесуэле Эллиота Абрамса содержатся незаконные обвинения и угрозы в адрес «Роснефти», работающей в латиноамериканской стране. Об этом заявили в пресс-службе российской компании.

В «Роснефти» пояснили, что США подходят к применению санкций в отношении Венесуэлы избирательно: «дружественные» компании получают больше прав, в то время как стратегическим партнёром венесуэльской PDVSA является российская компания.

«Чиновники США демонстрируют лицемерие, избирательно — в нарушение международного права — наделяя особыми правами «свои» компании в ущерб конкурентам», — сообщили в «Роснефти».

Таким же образом в российской компании готовы трактовать разрешение на покупку венесуэльской нефти, выданное Соединенными Штатами компании Reliance — одному из крупнейших переработчиков нефти в Индии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Абрамс в интервью Financial Times в октябре заявил, что «Роснефть» помогает Венесуэле в продаже добываемой нефти, в то время как другие страны отказались покупать нефть из-за опасений нарушить санкции США. По мнению Абрамса, таким способом Кремль ведёт недружественную внешнюю политику против США, а «Роснефть» якобы выступает центральной компанией «для выживания режима».

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