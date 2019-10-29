Исламабад, , 09:52 — REGNUM Премьер-министр Пакистана Имран Хан провел переговоры со специальным представителем США по Афганистану Залмаем Халилзадом, об этом 29 октября сообщает Geo TV.

Глава пакистанского правительства подтвердил свою приверженность мирному урегулированию конфликта в Афганистане, выразил уверенность в возможности преодоления всех трудностей на его пути.

Напомним, ранее власти США вступили в переговоры с боевиками движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Исламабад играет активную роль в организации переговорного процесса.

В настоящее время стороны не смогли найти решение, которое удовлетворит все конфликтующие стороны, однако переговорный процесс продолжается.

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