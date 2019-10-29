Кампала, , 09:51 — REGNUM Кризисные переговоры между лидерами профсоюза студентов и руководством одного из самых престижных университетов Африки завершились безрезультатно. Студенты обещают провести новые демонстрации, передает BBC Africa.

По данным журналистов, переговоры в Университете Макерере были созвана после студенческих протестов, прошедших на прошлой неделе. Студенты вышли на демонстрацию против предложенного 15% повышения платы за обучение. По словам очевидцев, протесты были жестоко подавлены, а ряд лидеров демонстрации был задержан полицией.

Более 60 студентов арестовали прямо из их общежитий, а многих других из них избили.

Репортёр ВВС в Уганде сообщает, что сотрудники службы безопасности, рассредоточенные на территории университетского кампусе, запрещают людям входить в помещения без студенческих билетов и разгоняют группы студентов, которые пытаются собраться вместе.

Репортер ВВС также говорит, что полиция не представила доказательств в поддержку своих заявлений о том, что политики финансировали эти акции протеста.

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