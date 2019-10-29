Белград, , 09:50 — REGNUM 28 октября прошла встреча главы МИД Косово Ивицы Дачича с послом США в Сербии Энтони Годфреем.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, темой обсуждения стала проблема Косово. Посол США потребовал от Сербии прекратить кампанию по отзыву признаний Косово. Однако Дачич заявил, что «не собирается прекращать данную кампанию».

Напомним, ранее представители ЕС и США призывали Косово и Сербию предпринять меры по укреплению взаимного доверия, которые будут способствовать возобновлению диалога между двумя республиками — Косово должно было отменить пошлину 100% на товары из Сербии и БиГ, а Сербия прекратить кампанию по отзыву признаний независимости Косово.

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