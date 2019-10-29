Москва, 29 октября 2019, 09:40 — REGNUM Президент США Дональд Трамп начинает «троллить» президента Украины Владимира Зеленского, называя его «новым президентом России», заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов, комментируя высказывание Трампа о Зеленском.
Как сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп назвал президента Украины Владимира Зеленского «новым президентом России». Слова главы США приведены на сайте Белого дома.
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