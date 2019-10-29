Москва, , 09:40 — REGNUM Президент США Дональд Трамп начинает «троллить» президента Украины Владимира Зеленского, называя его «новым президентом России», заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов, комментируя высказывание Трампа о Зеленском.

«На самом деле, Трамп намекает Зеленскому на его полную противоположность президенту России Владимиру Путину и не способность разрешить хотя какой-нибудь важный вопрос от разведения войск на Донбассе и до газовых переговоров между ЕС и Россией.

Трамп подталкивает Зеленского к ускорению расследования против сына Байдена в своей манере, играя словами и эмоциями.

А это плохой признак для президента Украины — Трамп не видит в нем серьезного партнера», — считает политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп назвал президента Украины Владимира Зеленского «новым президентом России». Слова главы США приведены на сайте Белого дома.

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