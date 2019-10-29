София, , 09:40 — REGNUM Высылка Болгарией российского дипломата по подозрению в разведывательной деятельности может быть связана с назначением нового генерального прокурора страны и поддержкой кандидатуры Ивана Гешева на этот пост со стороны США. Об этом говорится в материале болгарского издания «Капитал».

В статье подчёркивается, что речь идёт о первом известном за последние 18 лет случае выдворения из Болгарии российского дипломата. При этом издание обращает внимание на то, что предполагаемая «шпионская деятельность» сотрудника посольства, согласно заявлению прокуратуры, длилась почти год, а его высылка из страны произошла именно сейчас, и «в интересном контексте — ожидании того, подпишет ли президент Румен Радев указ о назначении Ивана Гешева генеральным прокурором».

В сентябре правоохранительные органы Болгарии возбудили уголовное дело о шпионаже в отношении председателя Национального движения «Русофилы» Николая Малинова. По утверждению прокуратуры, он осуществлял сбор секретной информации по поручению общества «Двуглавый орел» бизнесмена Константина Малофеева и экс-главы Российского института стратегических исследований Леонида Решетникова. Последнему на 10 лет запретили въезд в Болгарию.

«Как только прокуратура сообщила об обвинении против Малинова, действия болгарских властей получили похвалу от посольств США и Великобритании. Этот факт, а также последующий визит кандидата в генеральные прокуроры Ивана Гешева с нынешним прокурором Сотиром Цацаровым в Соединённые Штаты и их встречи с различными правоохранительными институциями были истолкованы как заявленная США поддержка кандидатуры Гешева», — говорится в материале.

В таком контексте, отмечает издание, президент Болгарии Румен Радев в случае отказа подписать указ о назначении Ивана Гешева может быть выставлен противником «антишпионской» деятельности прокуратуры.

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На необычный характер инцидента с российским дипломатом также указал в эфире телеканала bTV внешнеполитический аналитик Боян Чуков. «Я не могу подвергать сомнению работу наших служб. Если дело дошло до этого, то значит, есть основания», — отметил он.

Вместе с тем эксперт подчеркнул, что в подобных ситуациях у прокуратуры и Агентства национальной безопасности есть два варианта действий: «громко изгнать» уличённого в шпионаже дипломата с освещением этого в СМИ, либо попросить соответствующую сторону отозвать своего сотрудника «тихо».

В случае с российским дипломатом, как считает Чуков, сотрудник посольства был отозван по договорённости сторон, однако затем информация о произошедшем инциденте всё же была публично распространена в средствах массовой информации.

Как передавало ИА REGNUM, накануне стало известно о высылке из Болгарии первого секретаря посольства России. По данным властей республики, дипломат с сентября 2018 года«проводил регулярные конспиративные встречи с гражданами Болгарии и руководящим составом госорганизаций, имеющим доступ к секретной информации Болгарии, ЕС и НАТО».

25 октября генеральный прокурор Болгарии Сотир Цацаров уведомил о расследовании министра иностранных дел Екатерину Захариеву. В тот же день посол России в Софии Анатолий Макаров был вызван в болгарский МИД, где, согласно сообщению ведомства, стороны «в конструктивной атмосфере» договорились о высылке заподозренного в шпионаже сотрудника. По данным болгарской стороны, он уже покинул территорию республики.

МИД России и посольство в Болгарии до настоящего времени воздерживаются от каких-либо официальных комментариев в связи с данной ситуацией.

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