Киев, , 09:47 — REGNUM Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков и некоторые депутаты от фракции «Слуга народа» сделали прививки от дифтерии прямо на рабочем месте, сообщили 29 октября в пресс-службе фракции на странице в социальной сети Facebook.

«Инъекций на Украине достаточно. Не будьте равнодушны к своему здоровью и к здоровью окружающих — вакцинируйтесь, если ещё не успели этого сделать!», — сказано в сообщении.

Напомним, ранее в Ужгороде была зафиксирована вспышка дифтерии. Заболевание обнаружили у 15 студентов, приехавших из Индии.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Украины уже столкнулись с нехваткой сыворотки против дифтерии и были вынуждены обратиться за помощью.

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