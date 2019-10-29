Киев, 29 октября 2019, 09:47 — REGNUM Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков и некоторые депутаты от фракции «Слуга народа» сделали прививки от дифтерии прямо на рабочем месте, сообщили 29 октября в пресс-службе фракции на странице в социальной сети Facebook.
Напомним, ранее в Ужгороде была зафиксирована вспышка дифтерии. Заболевание обнаружили у 15 студентов, приехавших из Индии.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Украины уже столкнулись с нехваткой сыворотки против дифтерии и были вынуждены обратиться за помощью.
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