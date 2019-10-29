Анкара, 29 октября 2019, 09:40 — REGNUM Посол Замбии в Турции Джозеф Чиленги высоко оценил отношения между двумя странами, об этом 29 октября сообщает Anadolu Ajansi.
«Позвольте мне выразить благодарность правительству Турции, которое присматривает за нами, оказывает поддержку нашей миссии», — отметил Чиленги, выступая в Анкаре в честь 55-летия независимости государства.
Министр труда и социального обеспечения Турции Зехра Зюмрют Сельчук поздравила африканскую страну с национальным праздником, подчеркнув желание и дальше развивать контакты.