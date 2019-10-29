Вашингтон, 29 октября 2019, 09:39 — REGNUM Вывод войск — это единственно правильное решение, которое президент США Дональд Трамп мог бы принять в отношении Сирии, заявил научный сотрудник некоммерческой организации «Приоритеты обороны» (Defense Priorities) Джеррод Лэйбер в статье для издания The Hill.
По словам эксперта, решение о возвращении войск в Сирию — это ошибка, поскольку для этого нет никаких причин с точки зрения безопасности, поэтому вывод войск — это единственно правильное решение.
Напомним, 16 октября силы возглавляемой США международной коалиции начали покидать северо-восточные районы Сирии. Позднее американские военные пересекли сирийскую границу в направлении иракской провинции Дахук. 26 октября появилась информация о том, что около 500 американских солдат вернулись из Ирака на базу, расположенную на севере Сирии.
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