Вашингтон, , 09:39 — REGNUM Вывод войск — это единственно правильное решение, которое президент США Дональд Трамп мог бы принять в отношении Сирии, заявил научный сотрудник некоммерческой организации «Приоритеты обороны» (Defense Priorities) Джеррод Лэйбер в статье для издания The Hill.

«Миссия по ликвидации аль-Багдади принесла тактический успех. Однако данная миссия никак не повлияет на ситуацию в сфере безопасности в Сирии. Вернув войска обратно в Сирию, президент США Дональд Трамп вновь подвергнул жизнь американских солдат ненужному риску», — заявил Лэйбер.

По словам эксперта, решение о возвращении войск в Сирию — это ошибка, поскольку для этого нет никаких причин с точки зрения безопасности, поэтому вывод войск — это единственно правильное решение.

Напомним, 16 октября силы возглавляемой США международной коалиции начали покидать северо-восточные районы Сирии. Позднее американские военные пересекли сирийскую границу в направлении иракской провинции Дахук. 26 октября появилась информация о том, что около 500 американских солдат вернулись из Ирака на базу, расположенную на севере Сирии.

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