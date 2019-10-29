Вашингтон, , 09:36 — REGNUM У США нет причин, которые могли бы оправдать американское военное присутствие в Сирии, заявил научный сотрудник некоммерческой организации «Приоритеты обороны» (Defense Priorities) Джеррод Лэйбер в статье для издания The Hill.

«Вывод американского контингента ошибочно воспринимается как капитуляция перед президентом России Владимиром Путиным. Также считается, что вывод войск приведёт к увеличению российской мощи по отношению к США», — заявил Лэйбер.

По словам эксперта, критики также ошибочно утверждают, что ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) может вновь восстановить позиции после своего краха и превратиться в угрозу для США.

«Ни одна из указанных причин не может послужить достаточным основанием для сохранения военного присутствия США в Сирии», — добавил Лэйбер.

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