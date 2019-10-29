Вашингтон, 29 октября 2019, 09:36 — REGNUM У США нет причин, которые могли бы оправдать американское военное присутствие в Сирии, заявил научный сотрудник некоммерческой организации «Приоритеты обороны» (Defense Priorities) Джеррод Лэйбер в статье для издания The Hill.
По словам эксперта, критики также ошибочно утверждают, что ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) может вновь восстановить позиции после своего краха и превратиться в угрозу для США.
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