Вашингтон, , 09:35 — REGNUM В любой момент мир может столкнуться с кибератакой, последствия которой могут оказаться катастрофическими, заявил эксперт в области кибербезопасности Энтони Ферранте в статье для издания The Hill.

«Наступательные операции необходимы для того, чтобы продемонстрировать свою силу на мировой арене и показать противникам, что неблагоприятные геополитические решения могут иметь определённые последствия. Что касается кибератак, то они происходят в сфере, которая не регулируется законом. Нет чётко выработанных правил кибервойны. Кроме того, отсутствует понимание того, насколько мощными являются те или иные наступательные киберинструменты, также никто не осознаёт, что они могут привести к катастрофическим последствиям», — считает Ферранте.

По словам эксперта, в любой момент мы рискуем столкнуться с крупной кибератакой, которая приведёт к беспрецедентным последствиям.

«Что произойдёт в случае ответного удара со стороны России? Попадут ли американские компании под перекрёстный огонь из-за действий собственного правительства? США должны рассмотреть возможные последствия своих наступательных операций в киберпространстве. К сожалению, в настоящий момент США упускают всё это из виду», — добавил Ферранте.

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