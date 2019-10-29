Соединённые Штаты Америки, , 09:26 — REGNUM Президент США Дональд Трамп опубликовал в Twitter фотографию служебной собаки, которая, как заявил американский лидер, участвовала в спецоперации по уничтожению главаря террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади и получила ранение.

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https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1188909031403900928

«Мы рассекретили фото замечательного пса (его кличка не рассекречена), который проделал такую отличную работу по захвату и ликвидации главаря ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади», — говорится в сообщении к фотографии собаки.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 октября президент США Дональд Трамп заявил о ликвидации главаря ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади. Глава Белого дома отметил, что спецоперация США была согласована с Россией. При этом представители Минобороны России не подтвердили сообщения властей США о содействии российских военных.

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По данным источников в Пентагоне, аль-Багдади был ликвидирован в сирийской провинции Идлиб, большую часть которой контролируют различные террористические группировки, находящиеся под контролем турецких спецслужб. То есть фактически аль-Багдади скрывался на территории, которую так или иначе контролирует Анкара.