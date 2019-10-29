Сеул, , 09:33 — REGNUM 29 октября два военных самолёта Китая вошли в идентификационную зону противовоздушной обороны (KADIZ) Южной Кореи. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на военные источники.

По их словам, китайские самолеты вошли в воздушное пространство страны после предварительного информирования южнокорейской стороны по горячей линии о целях и маршруте полета.

Специалисты предполагают, что Китай заранее предупредил о полете в связи с возобновлением корейско-китайского диалога по вопросам обороны, который прошел в Пекине 21 октября.

Отмечается, что в 2019 году в зону противовоздушной обороны Южной Кореи вошли 25 военный самолетов Китая.

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