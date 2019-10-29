* запрещённая в России организация

Киев, , 09:16 — REGNUM Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков выразил поддержку неонацистскому формированию «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом он написал 28 октября на своей странице в социальной сети Twitter.

Он посетил тренировочную базу бандформирования возле Мариуполя и отметил высокий уровень подготовки боевиков.

«Это одно из наиболее профессиональных и подготовленных подразделений. Наша философия — максимальная поддержка тех, кто защищает Украину», — написал Аваков.

Напомним, ранее 40 конгрессменов США предложили признать «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) террористической организацией.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Аваков на встрече с главой миссии США Кристиной Куинн заявил, что инициатива о признании «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) террористами является попыткой дискредитировать крайне эффективное «подразделение».

«Азов"* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.