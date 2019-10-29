Киев, 29 октября 2019, 09:16 — REGNUM Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков выразил поддержку неонацистскому формированию «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом он написал 28 октября на своей странице в социальной сети Twitter.
Он посетил тренировочную базу бандформирования возле Мариуполя и отметил высокий уровень подготовки боевиков.
Напомним, ранее 40 конгрессменов США предложили признать «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) террористической организацией.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Аваков на встрече с главой миссии США Кристиной Куинн заявил, что инициатива о признании «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) террористами является попыткой дискредитировать крайне эффективное «подразделение».
«Азов"* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.