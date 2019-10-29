Париж, , 09:11 — REGNUM Национальная ассамблея Франции приняла проект бюджета сельского хозяйства на 2020 год, сообщает Le Figaro.

Известно, что бюджет министерства сельского хозяйства сохраняется: 4,8 млрд евро. Он включает в себя усиление мер по предотвращению рисков для здоровья и поддержание резерва на случай возможных кризисов.

В дополнение к кредитам миссии «Сельское хозяйство, продовольствие, лесные и сельские вопросы» принятая в первом чтении сумма (до 3,01 млрд) включает в себя преподавание и исследования в области сельского хозяйства.

В оппозиции осудили бюджет сельского хозяйства, который «не возвращает надежду, средства или перспективы».

По инициативе правительства была также принята единственная поправка, учитывающая сохранение налога, назначенного национальному институту происхождения и качества, который первоначально должен был быть отменен.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, проект оборонного бюджета Франции на 2020 год предусматривает военные расходы в размере 37,5 млрд евро.

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