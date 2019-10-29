Приштина, , 09:49 — REGNUM Секретарь косовской партии «Нисма» (Сокращение от «Социал-демократическая инициатива», nisma — инициатива по-албански, прим. переводчика), ранее входившей в правительственную коалицию ПАН, возглавляемую Рамушем Харадинаем, Биляль Шерифи заявил, что его партия прошла избирательный порог, а потому рассматривает возможность вступления в правительственную коалицию с «Движением за самоопределение» Альбина Курти и «Демократической лигой Косово» Исы Мустафы.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, «Нисма» выразила намерение сохранять достоинство и ждать приглашения о вступлении в коалицию со стороны «Лиги» и «Самоопределения»:

«Мы ни в коем случае не будем стучать в двери и говорить «пожалуйста, возьмите нас в правительство». Было бы даже неплохо подумать (в случае поступления приглашения о вступлении в коалицию, прим. переводчика)».

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