Пермь, , 09:21 — REGNUM Новый подход к учету бедности в России является необходимостью, считает депутат Законодательного собрания Пермского края Александр Григоренко (ЛДПР). В разговоре с корреспондентом ИА REGNUM он отметил, что существующие методики Росстата несовершенны.

«Необходимость в изменении методики учета бедности, безусловно, есть, поскольку данные Росстата часто не верифицируются реальным положением дел. И в этом плане правильно ввести дифференциацию бедности по категориям «с несовершеннолетними детьми, люди старшего поколения, женщины с детьми», поскольку бедность — явление социальное, и у этих категорий уровень бедности — разный», — сказал Григоренко.

Что касается использования для оценки бедности данных ФНС и страховых фондов, то, по словам депутата, это тоже логично из-за несовершенства нынешних методик Росстата. «Более того, частично эти данные уже используются в регионах при анализе отдельных проблем. Так, я знаю про использование данных ФНС при анализе безработицы в Пермском крае», — отметил он.

Напомним, Минэкономразвития России предлагает в течение трех лет реализовать новый подход к учету бедности в стране. Так, Росстат уже с 2020 года начнет сопоставлять свои данные со статистикой Налоговой службы и Пенсионного фонда. Кроме того, введут анализ уровня бедности по трем целевым группам, в которые включат семьи с несовершеннолетними детьми, людей старшего поколения, женщин с детьми.

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