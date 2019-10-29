Екатеринбург, , 09:05 — REGNUM Избранный в сентябре 2019 года депутатом свердловского заксобрания Владимир Смирнов принёс депутатскую присягу. Процедура прошла на первом в этой осени заседании заксобрания. Смирнов принёс присягу в самом начале мероприятия.

По итогу сегодняшнего заседания в заксобрании будет числиться лишь 48 депутатов: несмотря на прибывшего Смирнова, который «заменил» ушедшего в гордуму Игоря Володина, парламентарии должны будут прекратить полномочия умершего Анатолия Сухова и принять заявление единоросса Владимира Ильиных о добровольном сложении мандата.

Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Смирнов смог избраться от одномандатного Орджоникидзевского округа. Ранее политический деятель был избран депутатом гордумы Екатеринбурга, но в связи с переходом в заксобрание он сложил с себя полномочия в городском парламенте.

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