Золотое, 29 октября 2019, 09:07 — REGNUM Боевики незаконного вооружённого формирования, занявшие посёлок Золотое на линии соприкосновения с ЛНР, не вывезли оружие, а хранят его в километре от своих позиций, заявил главарь неонацистского формирования «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Андрей Билецкий 28 октября в интервью изданию «Украинская правда».
По его словам, в данный момент в населённом пункте пребывает около 40 боевиков, они дежурят, сменяя друг друга.
Напомним, ранее к боевикам приезжал президент Украины Владимир Зеленский и призывал их убрать оружие.
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Как сообщало ИА REGNUM, позже заместитель главы Национальной полиции Украины Вадим Троян заявил, что боевики вывезли из населённого пункта имеющееся у них оружие.
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