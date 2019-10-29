Золотое, , 09:07 — REGNUM Боевики незаконного вооружённого формирования, занявшие посёлок Золотое на линии соприкосновения с ЛНР, не вывезли оружие, а хранят его в километре от своих позиций, заявил главарь неонацистского формирования «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Андрей Билецкий 28 октября в интервью изданию «Украинская правда».

«Оружие никуда не вывозили, а переместили меньше, чем на километр, за пределы «красной зоны», чтобы не нарушать и так антиконституционные требования. «Красная зона» распространяется на Золотое-4…», — рассказал он.

По его словам, в данный момент в населённом пункте пребывает около 40 боевиков, они дежурят, сменяя друг друга.

Напомним, ранее к боевикам приезжал президент Украины Владимир Зеленский и призывал их убрать оружие.

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Как сообщало ИА REGNUM, позже заместитель главы Национальной полиции Украины Вадим Троян заявил, что боевики вывезли из населённого пункта имеющееся у них оружие.

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