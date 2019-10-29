Приштина, , 09:24 — REGNUM Министр обороны Косово Рустем Бериша и командующий силами безопасности Косово (СБК) Рахман Рама по очереди побеседовали с Мишелем Сулой, руководителем Секции политики управления кризисами в Оперативном отделе в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, специализирующейся на морских операциях и Косово, и главой Команды НАТО по консультациям и связи в Косово Михаэлем Обернеером.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, особое внимание уделялось вопросу трансформации Сил безопасности Косово в отдельную армию и сотрудничеству с НАТО в этом процессе.

Бериша выразил надежду на то, что сотрудничество между НАТО и СБК будет углубляться и подчеркнул, что будущая армия Косово уже готова принимать участие в миротворческих операциях НАТО.

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