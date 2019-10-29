Берлин, , 09:02 — REGNUM Суд в Германии оштрафовал члена левой партии Кансу Оздемира за размещение символики Рабочей партии Курдистана (РПК), об этом 29 октября сообщает Anadolu Ajansi.

Законодатель из Гамбурга вынужден будет пожертвовать €1 тыс. на благотворительность.

Оздемир призвал отменить закон, признающий РПК террористической организацией в Германии, и опубликовал на своей странице в Twitter символику курдских повстанцев. Инцидент произошел еще в 2017 году.

Напомним, Рабочая партия Курдистана признана Турцией, США, а также странами Евросоюза террористической организацией, поэтому в этих государствах ее деятельность запрещена законом.

Повстанцы выступают за создания собственной автономии в рамках государства, однако Анкара не готова пойти на подобные уступки. Конфликт между сторонами продолжается долгие десятилетия, в ходе него погибли свыше 40 тыс. человек.

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